“Mi memoria a corto plazo está destruida”: Michael J. Fox relató su lucha contra el Parkinson

Fuente: Gossipvzla

Michael J. Fox, quien ha luchado contra el Parkinson durante décadas, dice la enfermedad ha afectado su memorización, una habilidad que es crucial para su carrera como actor.

La estrella de ‘Volver al Futuro’ fue diagnosticado por primera vez con Parkinson, un trastorno degenerativo a largo plazo del sistema nervioso central, en 1991.

Después de hacer público su diagnóstico en 1998, Fox continuó actuando, principalmente protagonizando ‘Spin City’ [desde 1996 hasta el 2001] y apareciendo como una estrella invitada recurrente en ‘The Good Wife’.

Ahora, el actor de 59 años, dice que la enfermedad le ha pasado factura más allá de los síntomas más obvios de temblores y rigidez. Su memoria no es lo que fue antes.

“Mi memoria a corto plazo está destruida”, le dice Fox a la revista People. «Siempre tuve una habilidad real para los guiones y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas en las que el último par de trabajos que hice fueron en realidad partes con muchas palabras. Tuve problemas durante ambos».

El efecto del Parkinson en su habla significa que ahora practica gritar trabalenguas para mejorar su proyección y dicción. Y aunque la memorización se ha vuelto más difícil con el tiempo, Fox está dedicando su talento a otro campo que le gusta: escribir.

«Estoy en esto», admite él sobre su nuevo pasatiempo. “Mi guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo más difícil de hacer. Así que todo se reduce a escribir. Afortunadamente, realmente lo disfruto».

Durante la entrevista, Fox también califico una mala caída de hace dos años atrás, como su «momento más oscuro».

«Me dirigía a la parálisis si no me operaban», dice el actor con respecto a una arriesgada cirugía de la médula espinal para extirpar un tumor no canceroso.

Unos meses más tarde, Michael que tuvo que aprender a caminar nuevamente, estaba solo en el apartamento de su familia en la ciudad de Nueva York cuando se cayó y se rompió el brazo.

“Ese fue definitivamente mi momento más oscuro”, dijo, y agregó: “Estaba apoyado contra la pared de mi cocina, esperando a que llegara la ambulancia, y pensé: ‘Esto es lo más bajo que he caído’. Fue cuando cuestioné todo”

En el tiempo que tardó en curarse físicamente, Fox llegó a comprender qué «el optimismo está realmente arraigado en la gratitud».

“El optimismo es sostenible cuando vuelves a la gratitud, y lo que sigue es la aceptación”, dice Fox. “Aceptar que esto ha sucedido y lo aceptas por lo que es. No significa que no puedas esforzarte por cambiar. No significa que tengas que aceptarlo como un castigo o una penitencia, simplemente ponlo en su lugar apropiado. Luego vea cuánto tiene para prosperar el resto de su vida, y luego podrá seguir adelante»

En la actualidad, Fox dice que vive una vida tranquila con su esposa Tracy Pollan y sus cuatro hijos. Y aunque su regreso a la actuación está en veremos, Fox se mantiene firme con su estilo de vida.

«De hecho, me lo estoy pasando muy bien», dijo el actor. “La gente no me cree, pero amo la vida. Amo estar con mi familia. Me encanta estar con Tracy. Me encanta no hacer muchas cosas inútiles que solía hacer, porque no tengo la energía ni el tiempo».

“No es que no fuera sincero antes, pero mi gratitud es más profunda ahora, por haber atravesado los momentos más oscuros”, agrega Michael. «Sé que los últimos dos años han sido más complicados que la mayoría. Pero tengo cosas con las que he sido bendecido que son simplemente increíbles. La vida es rica. La vida es buena».

Cabe mencionar que las nuevas memorias de Fox, «No Time Like the Future», se publicarán el próximo 17 de noviembre.