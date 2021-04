La reconocida actriz venezolana Mimí Lazo admite haber votado por Hugo Chávez Frías en las elecciones presidencial del año 1998. De ello señala sentirse arrepentida, pero advierte que Chávez llegó a ganar la presidencia no gracias a su solo voto.

Tal confesión la hizo Mimí Lazo en una entrevista concedida al periodista Luis Olavarrieta para su espacio 15 preguntas.

"Una de las cosas que me arrepiento es de haber sido la única venezolana que voto por Chávez, el ganó las elecciones por un solo voto, el mío. Yo no he conocido a nadie que haya votado por Chávez y, bueno, de eso me arrepiento", dijo la actriz.

Así Lazo se reitera sobre lo que en un paso fue rotunda: "Hoy en día nadie votó por Chávez. Ese 80% fueron marcianos", dijo para una entrevista en el programa Conversando con Orlando.