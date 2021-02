La actriz y la bailarina Dita Von Teese se refirió a las recientes acusaciones de abuso sexual, racismo, homofobia y transfobia que pesa sobre Marilyn Manson, después de que la actriz Evan Rachel Wood, asegurara que el cantante había abusado de ella y la había manipulado durante años.

En su cuenta de Instagram (@ditavonteese), explicó que no se había pronunciado porque estaba procesando la información.

“He estado procesando las noticias que salieron a la luz el lunes acerca de Marilyn Manson. A todos aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad”, indicó la actriz a través de un comunicado.

Dita Von Teese y Marilyn Manson fueron pareja por siete años y llegaron a casarse en 2005, sin embargo luego se divorciaron.

Von Teese señaló que lo que ella vivió con el músico no se parece a lo que las víctimas describieron en sus denuncias públicas. Y que de haber sido el caso, no se habría casado con Manson.

“Por favor sepan que los detalles que se hicieron públicos, no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja. Si lo hubieran hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui [del matrimonio] 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas”, declaró.

A pesar de su declaración, la actriz nunca desestimó las acusaciones contra Manson e incluso abogó por las víctimas.

“El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Insto a aquellos que han sufrido abusos a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente. Esta es mi única declaración en este asunto”, finalizó la empresaria.

