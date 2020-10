Miren con quién se metió Dora Mazzone en TikTok (VIDEO)

La reconocida actriz de origen venezolano Dora Mazzone, sin duda alguna, es una de las artistas criollas más activas en redes sociales en las que diariamente comparte momentos divertidos con sus fans. En esta ocasión, la mujer se grabó doblando la voz de Daniela Alvarado y la reacción de los fanáticos no se hizo esperar.

A través de su cuenta de TikTok, Dora Mazzone colgó un divertido video en el que aparece imitando a su paisana Daniela Alvarado en la entrevista que tuvo hace unos meses atrás con Irrael Gómez en «Conversaciones que no se publican». Y es que, además de doblar a Daniela, también se disfrazó de Irrael.

«No yo no lloro en redes sociales papi, no me lo permito, no me parece. Yo no puedo entender como una persona que esta mal y que esta llorando pasando por un momento delicado agarra el teléfono se graba y lo monta», repitió Dora mientras actuaba como Daniela.

«Yo también lo creo», dijo mientras se caracterizaba como Irrael luciendo una barba.

Añadió «no vengas tu, no seas falso, allí lo que tu quieres comprar seguidores, y darle lastima a la gente no vengas con tu cuerpo de yuca, además es un momento tuyo ¿Por qué tienes que grabarte llorando? que cosa más fea», replicó la actriz quien uso en el clip ganchos de ropa como uñas largas.

Fuente: 800 Noticias