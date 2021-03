Este 31 de marzo está de cumpleaños la cantante Mirla Castellanos, una referencia de la música en general en Venezuela. Mirla suma un año más a su vida, integrada de mucho éxito.

Es valenciana de nacimiento y su apodo La Primerísima fue otorgado por Luis Guillermo González y Ricardo Tirado, pero fue el gran Renny Ottolina, quien lo popularizó.

Creció en una familia modesta, cuya referencia musical la obtuvo de su madre, quien cantaba temas que estaban sonando en la radio. Su carrera despega cuando va a Caracas y realiza algunas apariciones en RCTV y posteriormente en Venevisión, llamado Televisa en aquel momento.

Su traslado a la gran ciudad fue impulsado por una amiga que conoció en Radio América que al escuchar la voz de la artista, la invitó a viajar a la capital.

Lo que estaría en el destino de Mirla Castellanos, nadie se lo quitaría, pues su gran decisión de emigrar de su ciudad natal fue el comienzo de una vida llena de muchos reconocimientos: Europa, América Latina y otros rincones del mundo la conocen.

Una vez, cuando era integrante de Los Naipes, la agrupación no podía presentarse en gran evento. Mirla Castellanos se presentó sola y en ese momento cambiaría su vida, pues posteriormente firmó su primer contrato discográfico.

Mirla Castellanos lleva más de 60 años de carrera artística y son innumerables los logros durante su trayectoria como cantante. No obstante, mencionaremos algunos de los más importantes.

Es la artista que más actuaciones ha tenido en el Miss Venezuela. Ha vendido más de 14 millones de discos, es la única venezolana con un premio Billboard. Su reconocimiento internacional no tiene comparación con el de otras artistas venezolanas.

Temas como El abuelo, La tómbola, Maldito amor y Secretaria le dieron reconocimiento internacional. Participó como figura principal en los IX Juegos Panamericanos, realizados en Caracas.

En los años 80, obtuvo en Puerto Rico un disco de Oro. Un año después en 1985 actuó en Nueva York en la entrega del Premio Emmy Award Music.

A pesar del reconocimiento que posee, La Primerísima jamás se ha creído diva, porque lo único que ha querido es el cariño de la gente.

«No me creo diva. No me gusta que me digan ícono. Yo lo que quiero es el cariño y el respeto de la gente» comentó.

https://youtu.be/A7oYUHf8Fe4