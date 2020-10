Hace poco la, Mirla Castellanos dio una importante y entretenida revelación en una entrevista que sostuvo con Maite Delgado. La celebridad del espectáculo reveló que no completó su educación y solo culminó parte de sus estudios de primaria.

"Cuando empezaba mis espect√°culos me dec√≠an, t√ļ tienes que hablar como una letrada,¬† tienes que hablar muy bien, como habla la gente con muchos a√Īos de estudio. Pero como voy a tener muchos a√Īos de estudio, yo apenas llegu√© hasta sexto grado", indic√≥ en MaiteTV.

Mirla fue entrenada para no decir argumentos que estuviesen de m√°s, y as√≠ evitar las cr√≠ticas de la audiencia. Sin embargo, un d√≠a fue ella, tal cual es y le coment√≥ a su audiencia: "una vez al p√ļblico le solt√©, me van a perdonar como hablo pero yo no fui a colegios privados".

Acot√≥ que el p√ļblico es muy inteligente y no se le debe mentir, ya que uno de los aspectos importantes de sus espectadores, es la sinceridad que le brinda en cada presentaci√≥n que interpreta.

"Cuando voy a salir al escenario le pido a Dios que no se me olvide la letra, que no me enrede con el trapo, que los tacones no me fallen, que el doblaje, que no se me suelte la faja. Será miedo o responsabilidad. Soy miedosa y lo confieso abiertamente!", expresó Mirla Castellanos sin tapujos, ni rodeos.

