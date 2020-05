View this post on Instagram

AGUA E’ LLUVIA 🌧💓 Este clima tan loco es literalmente como nuestro ánimo, aveces lluvia aveces sol. 🌤 En estos días estoy aprendiendo a no dejar que ni la más grande tormenta opaque la luz que tengo y pues si no sabes que hacer pon música y baila! Créeme que algo positivo saldrá de eso. Good vibes only!! ✨🌍💕 (Song: @rauwalejandro 🙌🏼) ( 🎥 @bryanbludau) 💓