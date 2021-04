El rapero de 50 años DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons falleció este viernes en un hospital de Nueva York, según un comunicado emitido por sus familiares.

Se conoció que el rapero era una persona muy familiar y fue al lado de sus parientes, en el centro de salud White Plains, cuando respiró por última vez.

"Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia a su lado después de haber sido sometido a soporte vital durante los últimos días. ", comunicó su familia.

Es importante señalar que su abogado Murray Richman había informado que el artista, también conocido por sus problemas con las drogas, sufrió un infarto en su casa en Nueva York, por lo que estuvo hospitalizado desde la semana pasada.

Más allá de las adversidades que le tocó enfrentar, sus parientes añadieron que luchó hasta el final para sobrevivir y que además amaba a su familia.

Allegados, conocidos y compañeros en el mundo de la música reaccionaron por su muerte. Algunos comentaron su favoritismo al rapero DMX y otros alabaron su trabajo, que comenzó en la década de los 90'.

DMX tuvo mucho éxito con los siguientes álbumes: 'Get At Me Dog' en 1998, 'Party Up' en 1999 y 'X Gon 'Give It to Ya' en 2003.

Se convirtió en una de las estrellas reinantes del hip hop hardcore y fue el artista principal del sello Ruffhouse Records.

De la música pasó a la actuación, participando en las películas "Romeo Must Die" y "Cradle 2 The Grave".

A pesar de sus problemas con la droga y la ley manifestaba su creencia en Dios:

"Solo necesito tener un propósito...Y ni siquiera conozco ese propósito, porque Dios me ha dado ese propósito desde antes de estar en el útero, así que voy a cumplir ese propósito lo quiera o no, lo sepa o no, porque la historia ya está escrita. Si aprecias lo bueno, entonces tienes que aceptar lo malo ", indicó.

My childhood and love for music would not have been the same without this man. DMX was easily my favorite artist growing up. I had every album, every ruff Ryder song, followed any artist he endorsed. Man....RIP the dog. There will never be another like him. pic.twitter.com/2fp2S695Az

— Chris Redd (@Reddsaidit) April 9, 2021