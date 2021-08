Murió a los 91 años Ed Asner, actor que dio voz al Sr. Fredricksen de UP

Este domingo 29 de agosto murió el actor estadounidense Ed Asner a los 91 años. El intérprete dio voz al Sr. Fredricksen, protagonista de la película Up.

Según informó The New York Times, el aclamado actor falleció en su hogar de la localidad de Tarzana, en California. "Lamentamos decir que nuestro querido patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en tu cabeza: buenas noches papá. Te queremos", escribió su familia en su cuenta de Twitter.

Asner será recordado como uno de los actores más importantes en la historia de Hollywood, ganador de 7 premios Emmy y 5 Globos de Oro. A lo largo de sus más de 60 años de carrera, el oriundo de Misuri recibió un total de 17 nominaciones veces a los Premios Emmy, además de otras 11 a los Globos de Oro.

ED ASNER, EL ACTOR CON MÁS DE 300 PELÍCULAS

Cinco de sus estatuillas y cuatro de sus Globes los consiguió por su papel del periodista Lou Grant en la serie El Show de Mary Tyler Moore. Asimismo, entre muchos jóvenes es mayormente conocido por su voz, ya que dio vida al abuelo malhumorado Carl Fredricksen, protagonista de la película de Pixar Up.

A pesar de que comenzó a estudiar periodismo en la Universidad de Chicago, Asner decidió abandonar la carrera tras ser advertido del bajo salario que tendría como periodista. Decidido, descubrió su pasión por el teatro, a la vez que trabajaba como taxista para cubrir sus gastos. Posteriormente, luego de completar su servicio militar, el Ed continuó persiguiendo su sueño hasta debutar en Hollywood en la serie La ciudad desnuda (1961)

Además de su exitosa carrera como actor, Asner también es respetado por su filantropía y activismo. Durante años el intérprete se pronunció públicamente sobre cuestiones políticas, especialmente oponiéndose a la guerra del Gobierno de EE.UU. contra Irak.