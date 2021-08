Murió Lee ScratchPerry, ícono del reggae jamaiquino

El ícono del reggae Lee Scratch Perry falleció el pasado 29 de agosto, en hospital Noel Holmes de Lucea, Jamaica, informaron medios locales.

A través de sus redes sociales, el ministro Andrew Holness confirmó la desafortunada noticia y envió un mensaje a la familia del intérprete.

"Mi más sentido pésame a la familia, amigos y fans del legendario productor y cantante Rainford Hugh Perry OD, conocido cariñosamente como Lee Scratch Perry"; escribió.

My deep condolences to the family, friends, and fans of legendary record producer and singer, Rainford Hugh Perry OD, affectionately known as "Lee Scratch" Perry. pic.twitter.com/Eec2MEd6yC

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 29, 2021