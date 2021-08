Nacho rompió en llanto al hablar de su relación con Chyno +VIDEO

En medio de el complejo proceso de salud que vive Chyno, su compañero Nacho rompió en llanto al hablar de su relación con él.

Nacho aseguró, en el programa dominicano Noche de Luz, que le gustaría que no existieran las diferencias que tuvieron.

Ante la pregunta de qué puede hacer para motivarlo en esta etapa de su vida, destacó que "motivarlo y que pueda sentir que estoy con él, así como el resto de su gente, su mamá, su esposa".

"Lo que puedo decirle a la gente es que se vean en un espejo, que acepte sus errores, que traten de no avanzar en el orgullo y que traten de darle el puesto a las personas en su vida que merecen", agregó.

Al mismo tiempo, destacó que en ocasiones las personas le dan más relevancias a los que acaban de conocer, sobre las que tienen años.

"Yo no sabía cuanto quiero a mi compañero... No soy el que más ha hecho por él, siento que todavía tengo la oportunidad de hacerse muchísimo más, pero lo que si entiendo en esta etapa de mi vida es que no quiero cometer el mismo error", aseveró nacho.