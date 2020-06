El actor de cine porno Nacho Vidal, contó en 2016, cómo fue su experiencia luego de consumir los gases del veneno de Sapo Bufo Alvarius. Químicos que el pasado julio de 2019 condujo a la la muerte del fotógrafo José Luis Abad, en la sesión o rito que tuvo en su casa de veraneo en Valencia.

" El sapo llegó a mi a través de uno de mis mejores amigos que tomó algo mágico que le ayudó a desengancharse. Y que ayudó a su hermano a dejar la meta. Todo eso me hizo llamarlo, y preguntarle ' qué es eso que habéis tomado '. Yo estoy en un bucle del que no puedo salir", indicó Vidal .

El también productor de cine en aquel entonces asistió a una fiesta en una casa ubicada en Ibiza, donde inhalo por primera vez los gases del veneno del sapo Bufo Alvarius, según expresó, se desconectó apenas terminó de consumir los vapores de la pipa proporcionada por su anfitrión.

"Desconectado. Me desconecté de una manera que no sé a dónde me fui, en dónde estuve (...). Mi primer viaje fue muy quieto, muy tranquilo; y cuando volví en mí, me incorporé y 'Kike' me preguntó '¿quieres hacer otra toma?'. Le dije, estoy bien".