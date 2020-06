“Yo siempre me he expresado de la manera que me quiero expresar. En ese momento yo me sentí extra cómoda como estaba, tampoco fue planeado como. Simplemente estaba en mi casa y me sentí cómoda conmigo y con mi cuerpo, no lo vi como algo vulgar".

La reguetonera Natti Natasha, se expresó “sin pelos en la lengua” en el programa “El Gordo y La Flaca”. La respuesta fue contra todos aquellos que la tildaron de “vulgar” por considerar que mostró más de la cuenta en su más reciente videoclip “Que mal te fue”.

La artista representante del género urbano, presentó a sus seguidores una nueva propuesta musical que fue dirigida y grabada por la misma intérprete.

Asimismo, la dominicana ha dicho que “Mucha gente busca ese momento en las fotos de uno para buscar ese minuto de fama”.