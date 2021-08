Niño protagonista de "Nevermind’’ demandó a Nirvana por explotación infantil

Todo fanático de Nirvana recuerda su mítico álbum Nevermind, cuya portada incluyó a un bebé nadando en una piscina.

Sin embargo, esta famosa postal ha puesto en aprietos a los exintegrantes de la banda, quienes ahora enfrentan una demanda por pornografía infantil.

Spencer Elden, el protagonista de la imagen, denunció este martes a los músicos Dave Gorhl y Krist Novoselic, por supuesta "explotación sexual".

La demanda también apuntó a Kirk Weedle, fotógrafo de Nevermind, y a Courteney Love, viuda de Kurt Cobain y albacea de su patrimonio.

De acuerdo con los documentos judiciales, el afectado demandó a los artistas por hacer uso de su imagen para "promocionarse a sí mismos y a su música".

Entre los acusados, figuró también Chad Channing, primer baterista de Nirvana, quien renunció a la banda en 1990 y no participó en la edición del disco.

NIRVANA EN PROBLEMAS: LAS ACUSACIONES

Spencer, quien ahora tiene 30 años, exige una indemnización por el trauma que le tocó vivir tras aparecer en la tapa del disco.

En su testimonio, el joven asegura que Nevermind causó "daños irreparables en su vida", pues no se tomaron medidas razonables para proteger su identidad.

Aunque los representantes de Nirvana no se han pronunciado al respecto, esta no es la primera ocasión que Elden expone su descontento públicamente.

Como adolescente y como adulto, el modelo se metió en la piscina muchas veces para recrear la portada. Años atrás acusó a la banda de ganar millones de dólares con su imagen y excluirlo de las ganancias.

"Todos los que participaron en el disco tienen toneladas de dinero. Me siento como si fuera lo último del grunge. Vivo en casa de mi madre y conduzco un Honda Civic. Es difícil no enojarse cuando oyes la cantidad de dinero que había en juego", expresó.

Al parecer, los padres de Spencer Elden solo recibieron 200 dólares por las fotografías de su bebé de cuatro meses y nunca firmaron una autorización para su distribución.

Para ese entonces, Rick Elden (padre) trabajaba en Hollywood y apoyaba a sus compañeros en la escuela de arte. Ni él ni su esposa estaban interesados en Nirvana.

"Así fue como su amigo Kirk lo llamó y le dijo '¿Quieres ganar algo de dinero y lanzar a tu hijo a la piscina?. Mis padres me llevaron, al parecer me soplaron en la cara para estimular mi reflejo de inmersión, me sumergieron, hicieron algunas fotos y me sacaron. Eso fue todo", apuntó el demandante en una entrevista.