No fue Evaluna: Camilo recibió un "millonario" regalo previo a su cumpleaños

Según lo reseñado por el portal La Sopa, el cantante colombiano Camilo recibió un regalo especial en la antesala de su cumpleaños y aseguró que era el más "costoso" que podría haber recibido.

Al llegar a España, Camilo decidió compartir el “millonario” obsequio que recibió para su carrera profesional.

Se trata de una invitación al show de Jimmy Fallon, reconocido humorista, presentador de televisión y por supuesto, actor estadounidense.

El show promete estar cargado de ocurrencias, y nuevos datos sobre el artista colombiano.

Muchos fans del intérprete de "Machu Picchu", a modo de humor, han manifestado que el regalo no incluye a Evaluna.

Lo mejor de todo, es que el colombiano fue invitado a cantar en el programa. Actualmente es el centro de atracción de toda la audiencia de Fallon.

El cantante tiene acostumbrado a su público a presenciar eventos de alta calidad. Su talento es indiscutible. La carrera de Camilo va en ascenso, y lo ha demostrado en diversas ocasiones.

Por su parte, Jimmy Fallon ha tenido como invitados a numerosos artistas de renombre. Ser entrevistado por él es una “catapulta” para ser más reconocido.

En especial por la comunidad de Estados Unidos. Esto significa que Camilo tiene una gran oportunidad.

El artista ha sido merecedor de varios premios. La invitación al show de Jimmy Fallon es la “cereza” que le faltaba al pastel.

Ha recibido: Premio Grammy Latino a la Mejor Canción en 2020 por el dueto con Shakira en el tema “Tú, tú, tú”.

Asimismo, en 2021 fue galardonado con el premio al Artista Revelación en Premio Lo Nuestro.

Además de canción del año con: “Si me dices que sí”. Pero esto no se queda ahí, pues también resaltó como Mejor Artista del Año en el género musical pop.

Esto solo por nombrar algunos reconocimientos especiales. Su estilo con barba retro, camisa desahogada y cabello juvenil han hecho de él un artista innovador.

Camilo se siente como un pequeño niño esperando su cumpleaños. Sus redes sociales así lo demuestran.

El joven latino indicó a horas de su cumpleaños, su agradecimiento con el público y sus nuevas oportunidades en el ámbito profesional.

Estoy contando las horas y no solo porque mañana cumplo años, agradecido de poder celebrar este Miércoles cantando en @FallonTonight! ✋🏼🤚🏼 Thank you @jimmyfallon for the invitation! LA TRIBU ⛺🔥 pic.twitter.com/fxeQOcPDd9

— Camilo (@CamiloMusica) March 16, 2021