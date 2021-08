"Tengo un novio hermoso", protagonista de Telemundo se declaró gay +VIDEO

El actor ecuatoriano Roberto Manrique se declaró abiertamente gay e incluso confesó que lleva siete años con su pareja.

A través de sus redes sociales, el intérprete mencionó que aunque nunca estuvo en el clóset, compartir su verdad con el mundo le sirvió para reconciliarse con su niño interior.

"Robertito se crió en un mundo que no le permitía ser quien era, donde hasta llorar no era de hombres, la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgada, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres", señaló.

Manrique insistió en que pasó muchos años luchando contra el sentimiento de culpa de no poder expresarse libremente.

"A pesar que mi familia maravillosa lo sabe (…) realmente no siento que esté saliendo del clóset, pero siento que me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito ‘no tienes por qué sentirte culpable’", expresó.

El actor aprovechó para enviar un mensaje a sus fanáticos, a quienes los invitó a liberarse de las presiones y aceptarse tal y como son.

"Quiero decirle eso a mi niño interior y también a cualquier otro que pueda escuchar esto y sentir que tiene algo por lo cual sentirse culpable: eres perfecto, perfecta, perfecte", declaró.

ROBERTO MANRIQUE Y EL AMOR

Aunque en el pasado fue muy celoso con su vida privada, el actor aprovechó su revelación para comentar que mantiene una relación con otro hombre.

"Tengo un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo en una relación increíble. No se imaginan cómo hemos crecido, nos hemos impulsado. Es un ser increíble que ha estado para mí, que ha sido mi apoyo a distancia", explicó.

El guayaliqueño, conocido por su trabajo en Sin senos no hay paraíso, recibió el apoyo instantáneo de famosos y fanáticos en redes sociales.

Algunos no dudaron en resaltar sus virtudes y celebrar su romance con un chico, de quien solo se conoció que trabaja como activista.

"Son una pareja maravillosa", "Los amo", "Qué hermoso mensaje", "Qué viva el amor", "Siempre tan auténtico", fueron parte de las reacciones.

