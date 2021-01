La muerte del actor ecuatoriano Efraín Ruales dejó conmocionado al mundo del espectáculo, sobre todo a quien fuera su pareja, la presentadora Alejandra Jaramillo.

Antes de su muerte, Ruales había estado con Jaramillo en un gimnasio, por lo que fue la última persona en verlo con vida.

En su perfil de Instagram (@ale_jaramillo), la joven dedicó un mensaje recordando algunas experiencias que vivió con el presentador. Rápidamente la publicación y sus palabras se hicieron virales en las redes sociales.

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. ¿Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento?, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar”, empezó Jaramillo en su post de Instagram, el cual acumula más de un millón de likes.

De igual manera, la presentadora exigió justicia para dar con los implicados en la muerte de su pareja.

“Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte, justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos”, prosiguió la presentadora.

En otra parte de la conmovedora carta, Jaramillo tocó los corazones de sus seguidores. “Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebé de papá”.

“Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás”, finalizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo)

¿Qué se sabe?

El actor y presentador de televisión fue asesinado este miércoles 27 de enero, en el norte de Guayaquil.

Ruales conducía con dirección hacia su domicilio, tras salir de entrenar en un gimnasio del sector de la avenida Tanca Marengo. Allí había acudido muy temprano con su pareja, quien se movilizaba en otro vehículo cuando ocurrió el atentado.

Aparentemente el presentador, de 36 años, recibió cuatro impactos de proyectil. Sus pertenencias fueron encontradas dentro del vehículo; por lo que la Policía descartó el robo.