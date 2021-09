“No me ha dado motivos”: Hijo de Guillermo Dávila no quiere llevar su apellido

Luego de que Guillermo Dávila confirmó su paternidad sobre Vasco Madueño, el músico peruano aseguró que todavía no puede llevar su apellido "con orgullo".

A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, el joven relató que aún queda mucho por hacer para mejorar la relación con su padre.

"Escribo estas líneas para hacerles saber el motivo de mi decisión de no aceptar el reconocimiento legal de Guillermo Dávila; mi intención no es entrar en detalles, ni el de enturbiar la imagen de nadie", inició Madueño.

GUILLERMO DÁVILA: LA RESPUESTA DE SU HIJO

En su testimonio, el chico asumió su responsabilidad en el manejo equivocado de la situación, lo cual fue aprovechado por la prensa.

"Entiendo que tuve mucha responsabilidad en ello, pero viendo hacia atrás y con la experiencia ganada en estos últimos meses; veo que ese no era el camino, pero se aprende caminando, no quedándose inerte y así me sentí yo al no estar enterado de lo que ocurría en el canal 2; empresa a la que responsabilizo de no haber manejado humana y respetuosamente esta situación", expresó.

Asimismo, Vasco resaltó que por el momento, su única intención era conocer a su padre y que ambos se han estado comunicando por WhatsAp; vía en la que le explicó al venezolano las razones por las cuales no puede llevar su apellido.

"Después de haber conocido a Guillermo (...) y ver que la presión legal se encaminaba hacia el reconocimiento de alguien que todavía no me ha dado motivos para proyectarme con orgullo de llevar su apellido; es que le escribí anoche (...) que no estaba preparado para ir a Reniec, escrito que él leyó", señaló.

Finalmente, Vasco ratificó que a pesar de la polémica familiar, se siente "muy orgulloso de llevar en su ADN sangre venezolana y peruana".

LA HISTORIA CONTINÚA

El pasado 21 de agosto, Guillermo Dávila confirmó que los resultados de la prueba de ADN resultaron positivos, por tanto, es el padre de Vasco.

"Ya puede tomar sus propias decisiones, por lo que hoy puedo decir que soy el papá", mencionó el venezolano, quien resaltó que los trámites no se hicieron con anterioridad por problemas con la madre de Madueño.

Tras reconocer su paternidad, el famoso intérprete recalcó su intención de recuperar el tiempo y mejorar su relación con el chico.

"Yo quiero afianzar esa relación padre-hijo con él sin que medie nada más entre nosotros. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, para recuperar el tiempo perdido", aseguró.