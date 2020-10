La reina del pop lleva años tratando de retrasar los signos del envejecimiento, tras los retoques el rostro de Madonna luce irreconocible. Ya con 62 años se hace difícil luchar contra la gravedad.

El cirujano estético Leo Cerrud asegura que resulta difícil enumerar los retoques que se ha hecho la intérprete de “Vogue”. “Es casi tan difícil como la búsqueda del Santo Grial o adivinar la fórmula de la Coca-Cola”, indica.

Antes de la pandemia, la presencia en público de la reina del pop se habían menguado, prácticamente solo aparecía en sus conciertos. Asimismo, desde que empezó el confinamiento Madonna solo publicaba en Instagram fotos viejas de su época dorada.

Sin embargo, recientemente decidió volver a mostrar el rostro, solo que esta vez no parecía el suyo.

“Por cómo se ve, se puede intuir que efectivamente lleva de todo, no solamente múltiples liftings faciales, dos o tres mínimo a lo largo de su vida, sino también toda clase de rellenos, tipo ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica, ácido poliláctico e incluso me atrevería a pensar por su edad, pero no por aspecto, que algún relleno permanente también” detalla el médico estético.

También asegura el especialista que el cambio físico de Madonna ha sido paulatino, pero desde hace ya tiempo, sin embargo en esta última etapa se le fue de las manos. “Está hinchada, deformada y excesivamente retocada. Es como una Faye Dunaway en corticoides y está a un minuto de transformarse en la mujer gato”.

Entre los retoques que se ha hecho Madonna, según lo que se puede deducir a través de sus fotos, el cirujano destaca: una mircropigmentación de los labios o uso del ácido hialurónico para levantar las cejas.

Asegura sobre su cuerpo que: “Si no fuera porque sé que Madonna no tiene grasa en el cuerpo desde ‘Papa don’t preach’ (1986), podría llegar a pensar que todo es puro lipofilling o, lo que es lo mismo, injerto de tu propia grasa, pero eso es imposible porque estamos ante una mujer que no conoce la grasa corporal desde los 90”.