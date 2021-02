Marilyn Manson, acusado este lunes de abuso sexual contra la actriz Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres, ya se defendi贸. El artista indic贸 que son 鈥渉orribles distorsiones de la realidad鈥 y adem谩s, asegura que sus relaciones 铆ntimas fueron 鈥渃onsentidas鈥.

La pol茅mica en torno al int茅rprete, estrella del metal y que muestra el lado m谩s oscuro del rock en las 煤ltimas d茅cadas, comenz贸 en el momento que Evan Rachel Wood dijo ser v铆ctima de 鈥渢erribles鈥 abusos de quien fue su pareja hasta 2010.

鈥淓l nombre de mi abusador es Brian Warner, tambi茅n conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenz贸 a acosarme cuando era adolescente y abus贸 terriblemente de m铆 durante a帽os. Fui manipulada y me lavaron el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aqu铆 para exponer a este hombre peligroso y hacer un llamado a las muchas industrias que se lo han permitido, antes de que arruine m谩s vidas. Estoy con las muchas v铆ctimas que no permanecer谩n m谩s tiempo calladas鈥.