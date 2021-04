Vicente Uribe, novio de Marjorie de Sousa, no podía mantenerse alejado de las acusaciones que se han realizado en contra de la venezolana que la describen como "mala madre", así que salió en su defensa.

Para nadie es un secreto, el drama que se ha armado alrededor de la criolla, pues el principal protagonista es su hijo, fruto de la relación que tuvo con Julián Gil.

Hace algún tiempo, el padre de Matías ofreció declaraciones en donde informaba que la venezolana no lo dejaba cumplir con su rol de padre, resaltando que en 2020 un tribunal dictaminó que la patria potestad le pertenecía a la también cantante y es la única encargada de decidir sobre el pequeño.

La información que trascendió a través de los medios internacionales es que Gil solo podrá ver a su pequeño si Marjorie de Sousa lo permite.

En el cumpleaños de Matías, Gil publicó una conmovedora fotografía en la que aparece junto a su hijo que ya tiene 4 años de edad y expresó: "Feliz cumple Matías. Muchas bendiciones hijo, 4 añitos".

Ante lo descrito, el ex de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nájera, mejor conocido como Colate, apuntó que toda madre que separa a su hijo de su padre se le pudiese considerar como mala madre, y ante estas declaraciones, el novio de Marjorie de Sousa comentó:

"No me gusta que hablen de las personas y menos de mi pareja […] Te puedo decir que es la mejor madre del mundo y el mejor ejemplo es el niño, es un bebé súper feliz", dijo.

No descartó que ha sido complicado mantener una relación con Marjorie de Sousa por su condición de ser figura pública y aseguró que aunque no tienen planes a corto plazo para casarse, no ignora que en el futuro lo hagan.

¿Qué fue lo que dijo Colate sobre Marjorie de Sousa?

El ex de la chica dorada, mejor conocido como Colate, apuntó que los primeros 6 años de un niño son determinantes para su buen desarrollo emocional y puntualizó que no dejar que el niño vea a su progenitor es un concepto y acción equivocada, aunque destacó que no conoce a la actriz.