Robert Downey Jr es centro de habladurías en el mundo del espectáculo por su nominación en los premios Razzie, también conocidos como los anti-oscars, evento que premia a las peores películas del año.

Justo en este momento, se desprende la interrogante cómo es posible que este experto en escenas, recordado por su gran papel Iron Man esté en la categoría de peor actor por la criticada cinta Dolittle y a la peor combinación de pantalla" por su poco convincente acento galés.

Las últimas producciones que ganaron como lo malo del año fueron Cats y The Emoji Movie. Estar en esta premiación para nada es envidiable pues los postulados terminan siendo señalados como lo peor del año.

El crítico de cine de la BBC, Mark Kermode, calificó a Dolittle de escandalosamente pobre y The Irish Times lo describió como el punto más bajo de toda la carrera del actor.

Asimismo, la bellísima Anne Hathaway también resultó nominada como peor actriz, en esta oportunidad por dos personajes: su interpretación de la periodista Elena McMahon en el fracaso de Netflix The Last Thing He Wanted, y su campechana interpretación de la Gran Bruja Mayor en The Witches, de Roald Dahl.

Con información de BBC News