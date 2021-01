El documental “Once Upon a Time in Venezuela” (Érase una vez en Venezuela), de Anabel Rodríguez Ríos, ha sido preseleccionada para competir como “Mejor Película Internacional” y “Mejor Documental” en los premios Oscar, anunció La Academia la tarde de este jueves 28 de enero.

La última vez que una película venezolana figuró entre las candidatas para los Oscar fue con “Libertador”, de Alberto Arvelo, en 2014, que buscó la nominación como Mejor Película Internacional.

De las 93 aspirantes, presentadas por cada país, la organización elegirá el próximo 9 de febrero las 15 películas precandidatas.

La película, que se filmó durante cinco años, sigue la vida de los habitantes del Congo Mirador, un pueblo a las orillas del Lago de Maracaibo, abandonado por el Estado, el cual ha ido desapareciendo producto de la migración de sus habitantes como consecuencia de la crisis económica, política y social que enfrenta Venezuela desde hace algunos años.

Desde su lanzamiento, el documental venezolano ha recorrido más de 25 festivales internacionales, entre los que destaca el Festival de Sundance, el Festival Internacional de Cine Documental de Canadá Hot Docs, el Festival de Cine Documental de Hot Springs, donde se alzó como ganador de la categoría “Mejor Documental Internacional”, y el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA). En su trayecto ha logrado obtener, en total, 8 premios.

#Oscars news: Announcing the Animated, Documentary and International Feature Films eligible for the 93rd Oscars https://t.co/X6NmnaOqD4 — The Academy (@TheAcademy) January 28, 2021

A los cines de Venezuela el documental llegó el pasado 27 de enero, cuando el gobierno de la revolución chavista anunció la reactivación de las actividades culturales durante la semana de flexibilización dentro del esquema 7+7.

Otras películas preseleccionadas

Otras aspirantes iberoamericanas a conseguir la estatuilla dorada son: Los Sonámbulos (Argentina); Chaco (Bolivia); Babenco: Tell Me When I Die (Brasil); El Agente Topo (Chile); El Olvido que Seremos (Colombia); Ceniza Negra (Costa Rica); Buscando a Casal (Cuba); Mis 500 Locos (República Dominicana); Vacío (Ecuador); La Llorona (Guatemala); Días de Luz (Honduras), y Ya no Estoy Aquí (México).

Por primera vez en la historia, la Academia de los Oscar no ha exigido el estreno en salas de las películas concursantes, un cambio debido a la pandemia del coronavirus que también obligó a aplazar la ceremonia y que se llevará a cabo el próximo 25 de abril.