Osmariel Villalobos aseguró que el dinero recaudado por cobrar los saludos es para combatir al Covid-19

La venezolana @osmariel salió al paso a lo que se ha dicho en las redes sociales sobre una app dónde famosos cobran por enviar saludos. La exanimadora de Venevisión dijo que en realidad, cobra $50 porque todo el dinero recaudado "irá para una fundación que trabaja para frenar el impacto del coronavirus". . . . #Famosos #Osmariel #Coronavirus #Pandemia #Apps #LaSopaPuntoCom