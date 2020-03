Osmel Sousa: el coronavirus no es un juego, «debemos tomárnoslo en serio para evitar contagiarnos o contagiar»

El Zar de la Belleza, Osmel Sousa, hizo un llamado este sábado a los venezolanos acerca el riesgo del coronavirus, el cual «no es un juego» y «debemos tomárnoslo en serio para no contagiarnos o contagiar», afirmó..

«Hace unos días cuando regresaba de #Brasil me decían ‘Osmel no necesitas usar tapabocas si no tienes #Coronavirus‘.La verdad es que en algunos lugares como aeropuertos los exigen, y, aunque no esté contagiado, las personas vulnerables debemos utilizarlo por prevención», reflexionó en su cuenta de Instagram.

Dijo, sin embargo, que más necesario que el tapabocas es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y usar antibacterial alto contenido de alcohol.

«Quizá la medida más importante es no entrar en crisis. Sabemos que es una situación difícil», finalizó.