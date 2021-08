Ozuna llega a Call of Duty: Mobile para una nueva temporada

El juego de guerra free to play, Call of Duty: Mobile contará con la colaboración del artista de música urbana: Ozuna. Este 25 de agosto llegara la nueva actualización para la nueva temporada que se llama, Elite of the Elite.

Esta será la primera vez que un artista colaborará con Activision y traerá contenido personalizado de este al juego. Está incluirá una skin con mascara de oso de peluche, el cual es una referencia al logotipo del artista.

Además se podrán obtener otros accesorios como avatares, tarjetas de visita y armas personalizadas. El artista celebro esta participación compartiendo un video en su cuenta de Instagram.

Para celebrar esta impresionante colaboración, la mega estrella del reggaetón escribió una nueva canción para la temporada titulada "A La Buena, El Mejor". Canción que se escucha de fondo en el video de presentación del artista.

Además de la sorprendente noticia de la colaboración entre Call of Duty: Mobile y Ozuna, los fanáticos del battle royale podrán esperar muchas otras novedades que llegarán con el inicio de la nueva Temporada. Entre las que más se destacan podremos encontrar:

Dos nuevos mapas.

Nuevo operador.

Nueva arma.

Más habilidades.

Adición de 50 nuevos niveles de recompensas del Pase de batalla disponibles para ganar.

Nuevo evento temático.