Paris Jackson ofrece impactantes revelaciones de cómo se comportaba el rey del pop con sus hijos

Paris Jackson apareció el martes en la serie de YouTube de Naomi Campbell "No Filter" y habló de su infancia y de cómo su famoso padre Michael inculcó a sus hijos una fuerte ética de trabajo y un gusto musical ecléctico, según Nypost.

"Mi padre se aseguró de que fuéramos cultos, de que fuéramos educados, y de que no nos mostrara sólo la ostentación y el glamour, como ir de hotel en hotel, a lugares de cinco estrellas", dijo.

La joven de 22 años dijo que fue concebida en París y nació en Los Ángeles, pero recuerda haber crecido "en cualquier parte".

"También fue como, vimos de todo. Vimos países del Tercer Mundo. Vimos todas las partes del espectro", dijo Jackson.

La modelo-cantante tenía 11 años cuando su padre murió, en junio de 2009, pero reconoce que su influencia en su vida continúa hasta hoy.

"Al crecer, se trataba de ganar cosas. Si queríamos cinco juguetes de FAO Schwarz o Toys R Us, teníamos que leer cinco libros", explica. "Se trata de ganárselo, no de tener derecho a ciertas cosas o pensar: 'Oh, tengo esto'. Es como trabajar por ello, trabajar duro por ello - es, es algo totalmente diferente. Es un logro".

Cuando Campbell sugirió que Paris era demasiado famosa para presentarse a los castings de modelos, insistió en que es "una creyente total de que debo ganarme todo".

"Tengo que hacerlo... Voy a las audiciones, trabajo duro, estudio los guiones, hago lo mío", añadió.

Paris ha estado haciendo lo suyo. A principios de este mes, protagonizó la campaña publicitaria de Stella McCartney para su nueva colección, con piezas de cuero vegano con conciencia ecológica. Además, en noviembre publicó su primer álbum, "Wilted".

Siguiendo a su familia en la industria de la música, Paris atribuye a la música de su padre y a su amplia gama de intereses musicales la orientación de su propio gusto y sonido.

"Le encantaba la música clásica y el jazz. Y el hip-hop y el R&B, y obviamente la Motown", dice. "Pero también le gustaban los 40 Principales de la radio, y le encantaba la música rock, el rock suave, los Beatles. Así que crecimos rodeados de todo eso, y siento que todo eso influye de alguna manera en mi material, y si escuchas mi álbum, incluso hay algunas influencias de bandas sonoras de películas, como Hans Zimmer y Danny Elfman, así como de bandas de rock como Radiohead y Manchester Orchestra".

El hermano mayor de Paris, Prince, también concedió recientemente una rara entrevista para "The Mix" sobre su padre y su crianza, dando una mirada al estilo de crianza de Michael Jackson junto con trozos de sabiduría de su padre que son "cercanos a mi corazón" y "aplicables en todo momento".

El joven de 24 años compartió que "el que es mi principio rector es que nunca dejas de aprender".

"Me he graduado, y eso no significa que haya dejado de aprender", añadió. "Y mi padre también diría algo parecido a: 'El minuto en que dejes de aprender es el minuto en que vas a empezar a morir'".

Fuente: NyPost