Cantante Paul Morris hospitalizado tras aparatoso accidente en Grecia

El cantante venezolano Paul Morris informó a través de sus redes sociales que estuvo hospitalizado en la ciudad de Atenas tras el grave accidente que sufrió en moto.

Morris será operado en Holanda por fractura de mandíbula y recibirá atención médica, por lo que permanecerá un par de meses en recuperación.

"Me caí en una isla en Grecia. Me caí de boca, no lo recuerdo porque me desmayé. Solo recuerdo que había gente alrededor llamando a la ambulancia y preguntando si me sentía bien", contó.

CÓMO QUEDÓ PAUL MORRIS TRAS EL ACCIDENTE

A través de un live en Instagram contó que tiene "una fractura en mi mandíbula inferior y una en la superior. Mi encía está partida en dos. Se me volaron unos dientes también", agregó.

Morris aseguró que está feliz de estar vivo y de que el accidente no haya pasado a mayores. "Pude haber hecho daño cerebral, puede haber quedado parapléjico, me pude haber roto un brazo, una pierna".

"Volví a nacer porque fue el día de mi cumpleaños".

Paul Morris compartió con sus seguidores, a través de sus historias, parte de cómo había quedado tras el accidente.

Además, agradeció a todos quienes se tomaron un tiempo para desearle pronta recuperación.

Paul Morris comenzó el año con una gira de medios en Estados Unidos, partió hace algunos meses a Grecia donde le ofrecieron el papel principal como cantante en los shows de Lio Myconos (Cabaret original de Ibiza), donde se abrió paso a una nueva experiencia en escenarios en vivo.

