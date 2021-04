Pharrell Williams exige justicia tras la muerte de su primo en un tiroteo

De acuerdo a lo publicado por La Sopa, Pharrell Williams no está pasando su mejor momento. Su primo, Donovon Lynch, falleció en un tiroteo registrado en Virginia Beach.

Así lo reveló el cantante en sus redes sociales, asegurando que aún continúan las investigaciones sobre el caso.

“La pérdida de estas vidas es una tragedia sin medida. Mi primo Donovon murió durante los disparos. Era una luz brillante y alguien que siempre se mostraba para los demás. Es fundamental que mi familia y las familias de las otras víctimas obtengan la transparencia, la honestidad y la justicia que merecen”

The loss of these lives is a tragedy beyond measure. My cousin Donovon was killed during the shootings. It is critical my family and the other victims’ families get the transparency they deserve. VA Beach is the epitome of hope and we will get through this. pic.twitter.com/npGxhbRwLk

— Pharrell Williams (@Pharrell) March 29, 2021