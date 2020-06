Tal día como hoy, nació en Fuente Vaqueros, España, Federico García Lorca, considerado como el español más universal. Sus obras literarias, entre las que se incluyen la poesía y la dramaturgia han trascendido generaciones.

Es por ello, que cada 5 de junio, en Fuente Vaqueros, se realiza un acto en conmemoración al natalicio de Lorca. Debido a las medidas de distanciamiento social, este vez, cuando se cumplen 122 años de su nacimiento la ceremonia fue programada de forma virtual.

Poemas, lecturas y citas célebres del escritor rendirán honor a la memoria de uno de los grandes de la palabra y el pensamiento liberal. Federico García Lorca, así como otros que han dejado un legado plasmado en la palabra y en las ideas, siempre tendrá vigencia porque sus escritos nos acercan a la reflexión sobre la verdad, la vida y también a la muerte.

Poema: Soneto de la dulce queja, de Sonetos del amor oscuro

Tengo miedo a perder la maravilla

de tus ojos de estatua, y el acento

que de noche me pone en la mejilla

la solitaria rosa de tu aliento.

Tengo pena de ser en esta orilla

tronco sin ramas; y lo que más siento

es no tener la flor, pulpa o arcilla,

para el gusano de mi sufrimiento.

Si tú eres el tesoro oculto mío,

si eres mi cruz y mi dolor mojado,

si soy el perro de tu señorío,

no me dejes perder lo que he ganado

y decora las aguas de tu río

con hojas de mi otoño enajenado.