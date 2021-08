¡Polos opuestos! Kanye se cambia el nombre y Kim Kardashian conservará su apellido

¡Polos opuestos! Mientras Kanye intenta cambiarse el nombre, su expareja, Kim Kardashian está decidida a conservar su apellido de casada.

Según los informes, la estrella de Keeping Up with the Kardashians no planea apoyar las ideas del rapero y continuará con el apelativo "West" tras su divorcio. La medida también incluye a sus hijos North, Psalm, Chicago y Saint.

Aunque muchos fanáticos aseguran que se trata de un tema sentimental, lo cierto es que la empresaria prefiere evitar otros trámites legales.

En medio de su acuerdo con Kanye, Kim se encuentra relanzando su marca de belleza KKWB, la cual podría verse afectada si decide cambiar su apellido.

Por el momento, la decisión no parece haberle molestado al cantante, quien se encuentra enfocado en su nuevo proyecto musical.

¿EL ROMANCE TERMINÓ?

Aunque muchos aseguran que el matrimonio Kardashian-West es cosa del pasado, lo cierto es que la pareja continúa avivando rumores de reconciliación.

El pasado 26 de agosto, Kim sorprendió a sus fanáticos con una participación estelar en la presentación del nuevo disco de Kanye.

A pocos minutos de finalizar el estreno de Donda, la socialité apareció en el escenario luciendo un vestido de novia.

Kim Kardashian shows up in a wedding dress at the end of Kanye West’s DONDA listening event.👀👰‍♀️ pic.twitter.com/sCl2VRv66e — Hip Hop Ties (@HipHopTiesMedia) August 27, 2021

Los espectadores se volvieron locos con su entrada y comenzaron a cuestionarse si el aparente divorcio puede ser cancelado.

No obstante, el medio TMZ asegura que esta opción está lejos de la realidad, ya que aunque su ruptura es un hecho, ambos continuarán trabajando juntos como familia.

"Siguen siendo amigos y se llevan genial. Además, Kim sigue recibiendo muy buenos consejos profesionales de Kanye. Los dos son familia, a pesar de que cada uno necesite ahora su propio espacio", mencionó un allegado a la pareja.