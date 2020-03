Por el Coronavirus en Colombia, Alejandro Sanz cancela su show

Alejandro Sanz dio a conocer durante la noche de este miércoles 11 de marzo, a través de sus redes sociales, la suspensión de su concierto en Bogotá por el brote de Coronavirus en el territorio colombiano.

El artista español indicó que le da «mucho sentimiento» el suceso, ya que prometía cantarles a los colombianos a todo pulmón cuando la situación mejore. Con información de LaSopa.

Me da mucha tristeza comunicarles que el concierto de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad sanitaria. Esto pasará, pero debemos hacer caso a las recomendaciones… cuando se pueda yo vuelvo y les canto con to, no importa cuando sea. Os quiero con el alma. 😞

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 12, 2020