Por esta razón María Conchita Alonso se niega a vacunarse contra el COVID-19

María Conchita Alonso ha manifestado su falta de creencia en la vacuna contra el COVID-19. A su juicio, le parece poco creíble que hayan creado la dosis a menos de un año que se oficializó la pandemia.

La intérprete de Acaríciame cuenta su experiencia cuando comenzó la cuarentena, y añadió que estuvo acompañada de su amigo venezolano Enrique Divine, con quien la pasó genial.

Sin embargo, al ver todo el temor sembrado en la colectividad mundial, le comentó a su doctor que quería hacerse la prueba y este le comentó que se tranquilizara, pues se sentía bien.

"Es lo que querían, plantar el terror en uno para luego poder controlarte. Cuando veo todo eso de inmediato digo: 'Tengo que hacerme una prueba'. Llamo a mi doctor y me pregunta que si me siento mal, le contesto que no y me responde, ‘tienes el virus, pero no te sientes mal, es como decir, tengo un catarro enorme pero estoy bien, eso es absurdo", aportó.

Las palabras del experto en la salud le dieron paz y recalcó que prefiere no ver noticias.

"En la televisión dicen muchas mentiras y yo no voy a aceptar que este sea el nuevo mundo que quieren que vivamos, no lo acepto hoy y no lo aceptaré nunca", expresó.

María Conchita Alonso incorporó a sus palabras que nunca ha estado a favor de las vacunas y confiesa que no se ha inmunizado ni para la gripe.

"Los que se vacunan que hagan lo que quieran con su cuerpo, yo no pienso hacerlo porque te van a cambiar el ADN. Yo nunca me he puesto vacunas para la gripe, jamás; en realidad pienso que nos están usando como conejillos de indias, porque es imposible que en menos de un año tengan ya una vacuna que se haya demostrado que funciona, que sirve, que va a curar", dijo en entrevista al diario El Universal de México. Es importante señalar que en diciembre la artista sufrió de COVID-19.

Con información de Yucatán.com