El mítico Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.), sede anual de los Óscar, se acondicionó para organizar una gala en directo, con actuaciones e invitados pero sin público, en un nuevo intento por adaptar los grandes eventos del mundo del entretenimiento a la pandemia del coronavirus.

Tras firmar uno de los discos más vendidos del último año, "Hollywood's Bleeding", y a pesar de ser ignorado en los Grammy, Post Malone arrasó en los premios BIillboard. Se llevó el galardón más importante de la noche, el de mejor artista, junto a otras ocho estatuillas.

Malone venció sobre la otra gran triunfadora, Billie Eilish. La joven que con 18 años hizo historia a principios de este año al ganar en las cuatro categorías principales de los Grammy.

Consiguió el premio a la mejor artista femenina, al artista nuevo y al álbum más exitoso para su aclamado "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Con su doble triunfo en los Billboard y los Grammy, la cantante de "Bad Guy" se confirma como una voz capaz de unir el éxito comercial con las alabanzas de la crítica, reseña EFE.

Por su parte, Bad Bunny venció entre los artistas latinos, por delante de Anuel AA, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos.

Ganadores de los Billboard

Mejor artista: Post Malone

Nominados: Billie Eilish, Jonas Brothers, Khalid, Taylor Swift

Álbum Billboard 200: Billie Eilish «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Nominados: «Lover», Taylor Swift; «Free Spirit», Khalid; «Hollywood’s Bleeding», Post Malone; «Thank U, Next», Ariana Grande.

Canción Hot 100: «Old Town Road», Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Nominados: «Someone You Loved», Lewis Capaldi; «Bad Guy», Billie Eilish; «Truth Hurts», Lizzo; «Señorita», Shawn Mendes & Camila Cabello.

Mejor artista masculino: Post Malone

Nominados: DaBaby, Khalid, Lil Nas X, Ed Sheeran.

Mejor artista femenina: Billie Eilish

Nominadas: Ariana Grande, Halsey, Lizzo, Taylor Swift.

Premio por logros en el ranking de Billboard: Harry Styles

Nominados: Mariah Carey, Luke Combs, Lil Nas X, Taylor Swift.

Mejor artista en ventas: Lizzo

Nominados: Billie Eilish, Lil Nas X, Post Malone, Taylor Swift

Mejor artista social: BTS

Nominados: Billie Eilish, EXO, Got7, Ariana Grande.

Mejor artista de R&B: Khalid

Nominados: Chris Brown, Lizzo, Summer Walker, The Weeknd.

Mejor artista country: Luke Combs

Nominados: Kane Brown, Dan + Shay, Maren Morris. Thomas Rhett.

Mejor artista latino: Bad Bunny

Nominados: Anuel AA, J Balvin, Ozuna, Romeo Santos.

Mejor artista cristiano: Lauren Daigle

Nominados: Elevation Worship. For King & Country, Hillsong United, Kanye West.