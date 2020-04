Daniel Rebolledo, mejor conocido como “Potter”, saltó a la palestra musical con su tema “Noche de Reggaetón”, canción con la cual busca impulsar su carrera y hacer magia en las discos venezolanas.

El cantante venezolano comentó que su promocional fue una canción que compuso hace varios años, y “como nunca salió”, decidió mejorarla y sacarla a la luz. “Representa esas rumbas en donde lo único que haces toda la noche es bailar, te dejas llevas por las hormonas y pierdes el control”.

Acerca de su apodo, Rebolledo indicó que: “No soy fan de Harry Potter, he visto sus películas y leído sus libros, pero hasta ahí, el apodo me lo colocaron de niño y pensé: tal vez Dios me está mandando una señal, y decidí usarlo para la música”.

Graduado de productor audiovisual para radio, televisión y cine, Potter agregó a su currículum cursos de fotografía y experiencias como director de videos y comerciales.

Rebolledo se encuentra trabajando en varios sencillos que irá dando a conocer los próximos meses, asegurando que el 90% de sus canciones son vivencias personales, y las que no, “son vivencias de personas cercanas; las cosas que digo en mí música son realmente mi experiencia y lo que pienso, sin filtros, por eso hago música”.

Potter reveló que nunca pensó en dedicarse a cantar, su principio con la música llegó hace 12 años con el baile.

“La verdad comencé bailando, nunca pensé que terminaría cantando, Dios me puso en el camino personas que cantaban y le fui cogiendo la movida a la música, primero hacia rap para desahogarme, luego le agarre gusto a los sonidos en los que estaba evolucionando el reggaetón, y ahora me gusta fusionar los géneros e instrumentos en vivo, no siempre lo hago, dejo que el tema me hable y me diga qué le puedo colocar”.

Todos los temas de Potter son compuestos por él, además, son producidos por Lewis Baez, conocido como El Grizzly, junto a AnayaMusicGroup.

El propósito del artista es “hablar por la minoría; recordarle a la gente que los artistas somos tan mundanos como cualquiera, que sufrimos, reímos, quiero que sepan que todos pasamos por los mismos caminos pero que a veces, de diferentes colores; y que un si nerd puede ser artista, hacer música, cualquiera puede cumplir lo que se proponga así nadie te apoye, todo eso, con mi sonido”.