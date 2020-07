Los productores de Glee, la famosa serie de televisión aún están impactados por la terrible noticia de la partida terrenal de la actriz Naya Rivera. Cuyo cuerpo fue recuperado el pasado lunes en las adyacencias del Lago Piru, en Los Ángeles.

Por medio de un comunicado, Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falchuk transmitieron su pésame a los fanáticos del show de televisión, y notificaron que ayudarán económicamente al pequeño Josey Dorsey, hijo de la fallecida actriz.

"Naya no era una serie regular cuando la contratamos para ‘Glee’. No tenía más que unas pocas líneas en el piloto. Pero no nos llevó más de un episodio o dos darnos cuenta de que habíamos tenido la suerte de encontrar una de las estrellas especiales más talentosas con las que tendríamos el placer de trabajar (...)", comentaron los productores de Glee.