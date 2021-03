Julián Gil anda afectado con su personaje Juan Osorio en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? En ese sentido, confesó que ha tenido que hacer escenas que lo han llevado a reflexionar sobre su paternidad.

Añadió a El Universal que en las grabaciones en donde ha tenido conversaciones con su hijo ficticio, sale bastante afectado porque sabe que en algunos años las tendrá con su hijo Matías en la vida real.

No obstante, lo que impresionó es que el actor no es padre de un hijo sino de tres y declaró que, en su momento producto de la inmadurez, no fue un padre ideal.

«Tuve momentos de fractura con Nicolle cuando ella era adolescente, tuvimos nuestras conversaciones donde me dijo ‘papi por qué no estuviste conmigo en mi graduación o por qué no estuviste en esto o tal’, y yo le decía que no es que no quisiera sino que se juntaba la inmadurez con que tenía dos o tres trabajos”, contó.

Añadió que por ser muy joven inherente a sus problemas económicos, tuvo que combinar tres trabajos para mantener a su familia, por lo que no le quedaba tiempo.

Es importante señalar que actualmente Julián Gil tiene prohibido ver a su hijo Matías por decisión del juez, pues sus problemas con Marjorie de Sousa y las distintas peticiones jurídicas que interpuso la actriz venezolana, lo llevaron a no disfrutar de su hijo. Indiscutiblemente, un cuento de nunca acabar.

Con información de Infobae