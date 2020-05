"Rain on Me", la Colaboración de Lady Gaga y Ariana Grande tiene Fecha de Estreno

La crisis por el COVID-19 ha detenido casi todos los proyectos musicales que estaban programados para este 2020, pero eso no impidió que la artista Lady Gaga lanzara su canción con Ariana Grande llamada "Rain on Me".

Lady Gaga, de 34 años de edad, por fin sacó a sus fanáticos de la espera y anunció que la canción se estrenara este viernes 22 de mayo en todo el mundo.

La intérprete de "Million Reasons" publicó el póster oficial de la colaboración en su cuenta de Instagram (@ladygaga), obteniendo más de 500.000 me gustas y 22.000 comentarios en dos horas.

En el póster se puede ver a Gaga con un atuendo de ciencia ficción tirada en el suelo mientras Ariana Grande, vestida similar, mira detrás de ella.

Esta colaboración ha sido una de las más esperadas desde que se filtró el nombre y lista de canciones del nuevo álbum de Lady Gaga; el cual se llamará "Chromatica" y tendrá 16 canciones.

¿Por qué Gaga retrasó el lanzamiento?

El álbum "Chromatica", que originalmente debía llegar el pasado 20 de abril, también tendrá colaboraciones con Elton John, amigo personal de la cantante, y con la banda coreana Blackpink.

"Este es un momento tan agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para brindarnos alegría y curación mutuamente en momentos como este; simplemente no me parece correcto lanzar este álbum con todo lo que está sucediendo durante esta pandemia global", dijo Gaga cuando anunció el retraso.

El pasado 28 de febrero de este año, Gaga regresó a la música con "Stupid Love", un tema dance pop que logró debutar en el #5 del Billboard Hot 100 con 53.000 copias vendidas en su semana de estreno.

"Chromatica" es el sexto álbum de estudio de Lady Gaga y el primero desde Joanne en 2016.