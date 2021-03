Razones por las cuáles Michelle Obama se siente "poco digna" de ser interpretada en la serie The First Lady

Viola Davis será quien definitivamente interprete a la ex primera dama Michelle Obama en la próxima serie de Showtime, cuyo título provisional es The First Lady.

Esta ambiciosa serie tendrá un gran elenco, entre el cual se encuentra Lexi Underwood, quien dará vida a la hija mayor de la ex primera dama, Malia Obama, y O.T Fagbenle, que será el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se espera que la serie "descorra el telón de las vidas personales y políticas" de las anteriores primeras damas, adelanta la revista Glamour. "Ojalá pudiera ser mejor para estar a la altura del personaje que Viola tiene que interpretar, pero es emocionante", señaló Michelle Obama al conocer que será llevada a la pantalla por la actriz de 55 años Viola Davis. Michelle Obama confesó que se siente "poco digna" de ser interpretada por una actriz de ese calibre. “Todo lo que hace Viola, lo hace con pasión y vigor y sé que no hará menos por este papel“, declaró a Entertainment Tonight. No será la primera vez que Obama sea recordada en la pantalla. Anteriormente fue retratada por Tika Sumpter en la película Southside with You, de 2016.