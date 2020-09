Rec Syndrome: tres venezolanos que buscan sonar duro en Cataluña

Rec Syndrome es una banda de rock post-punk/stoner formada por tres m煤sicos venezolanos y un espa帽ol de la regi贸n de Catalu帽a. David Moreno (bajo), Fabrizio Pinto (bater铆a), Xhavier Velasquez (guitarra/voz) y Reinaldo Santos (guitarra/voz) empezaron a hacer m煤sica a principios del 2019.

Su primer EP, Piloto, apareci贸 en octubre de ese a帽o y les abri贸 las puertas a los conciertos y festivales de Espa帽a. Adictos al sonido de la guitarra y a la energ铆a del rock en vivo, han hecho una apuesta arriesgada: aprovechar el confinamiento catal谩n para grabar otro EP, PLOMO.

Me encuentro afuera de El Patio Estudio, en Gracia, para escucharlos ensayar. En la calle, algunas personas llevan mascarillas, otras no; el calor hace que todo el mundo se refugie tras una botella de cerveza Estrella Galicia. Espero a los muchachos en la calle, escuchando su nuevo trabajo en mi tel茅fono.

鈥淢enos mal que te trajiste los aud铆fonos del tel茅fono -me dice Xhavier Vel谩zquez, guitarrista聽 y cantante-. Tocamos muy duro y te puedes lastimar los o铆dos鈥. Es una calurosa noche de verano en Barcelona, Espa帽a. La diosa romana de la suerte, Fortuna, ha decidido girar su rueda en estos tiempos de COVID-19: se han relajado las medidas de confinamiento, aunque nadie sabe por cu谩nto tiempo (spoiler: diez d铆as m谩s tarde volver谩n a cerrar la ciudad).

Ya dentro del estudio, asisto al ensayo del nuevo EP de la banda: PLOMO. Los m煤sicos, tres venezolanos y un espa帽ol, han preparado con cuidado los seis temas que componen el nuevo trabajo. Su sonido es energ铆a pura; a la mitad de la segunda canci贸n, empiezo a sentir un ligero ac煤feno aunque no me he quitado los aud铆fonos desde que entr茅.

Xhavier ha tra铆do una nueva idea al ensayo. Es un riff algo rockabilly sobre el cual grita, 鈥淐ierra el bar, cierra el bar, que te van a demandar鈥. El guitarrista utiliza la m煤sica como catarsis. Su bar, un negocio que hab铆a logrado sacar adelante con un ritmo de trabajo endiablado, se ve en la bancarrota por la crisis del COVID-19.

PLOMO abre con Pesado y oscuro. Es una ola de guitarras cuidadosamente calculadas por encima del ritmo sincopado del bajo y bater铆a. Desde el principio del disco nos encontramos con una banda madura, que ha conseguido su voz. Su primer trabajo, el subvalorado Piloto era una joyita de refranes pegajosos y letras autorreferentes. Despu茅s de escuchar Otra vez y su letra 鈥淓stoy en el trabajo s贸lo pienso en tocar/ Cancelan el ensayo Xhavi curra en el bar/ Creo que tendr茅 que drogarme contigo otra vez鈥, me encontr茅 vigil谩ndome constantemente para evitar cantar ese coro frente a mis hijos ya que se te queda en la cabeza durante d铆as.

Plomo: un trabajo m谩s curado y a帽ejado con precisi贸n

Ahora la banda no se contenta con escribir un buen coro o una l铆nea pegajosa. Es as铆 como Pesado y oscuro presenta cambios de ritmo y variaciones del walking bass para los escuchas m谩s atentos.

El ensayo lo interrumpe el due帽o del estudio para quejarse de que Rec Syndrome toca muy duro. Los muchachos hacen caso omiso. 鈥淵o no pagu茅 para venir a tocar suavecito, no joda鈥, dice Fabrizio Pinto, el baterista. Fabrizio tiene la baqueta pesada, parece que hubiese aprendido a tocar escuchando In Utero.

En canciones como Corro y Ella sabe, cuando giran m谩s hacia el post-punk, Fabrizio empuja al grupo hacia lo que siempre deber铆a ser la meta: m谩s r谩pido, m谩s duro, m谩s r谩pido. Ahora bien, la gran diferencia entre el primer disco del grupo y PLOMO es la curiosidad de buscar m谩s all谩 y explorar sonidos m谩s Stoner y de Rock Psicod茅lico. Es as铆 como Corro se desv铆a del t铆pico 4/4 rockero para caer en un puente con un solo de guitarra digno de las Sesiones del desierto.

Rec Syndrome es un grupo que apuesta al rock. El mainstream lo gobiernan las letras 鈥渆xpl铆citas鈥 y violentas cantadas con el tono empalagoso y pegostoso del efecto ese 鈥渁rdillita bajo el agua鈥 que es el autotune. La propuesta est茅tica de Rec Syndrome no podr铆a ser m谩s diferente. Son letras metaf贸ricas, llenas de im谩genes y colores, ba帽adas en un sonido lleno de energ铆a y vitalidad, nada meloso o formulaico.

鈥淟a letra de mal viaje se me ocurri贸 mientras corr铆a escuchando un podcast sobre un rito cham谩nico -me explica Reinaldo Santos, el cantante principal y guitarrista-. Vi a un perro de dos cabezas y una serpiente鈥.

Reinaldo me cuenta sobre los inicios de la banda, c贸mo grabaron su primer EP el a帽o pasado y empezaron a tocar en los diferentes bares y salas de concierto de Barcelona. Su progreso se vio truncado por una peque帽a pandemia mundial que desprogram贸 todos los toques y confin贸 a los cuatro m煤sicos por dos meses. 脕vidos de seguir adelante, Rec Syndrome decidi贸 utilizar el tiempo muerto para producir otro EP. Fabrizio, el baterista, se encarg贸 de la producci贸n.

Un disco donde los instrumentos respiran y se apoderan del espacio

PLOMO termina con 101 fantasmas, otro tema que mezcla diferentes influencias musicales para crear el sonido t铆pico de Rec Syndrome. Despu茅s de pasar por el coro punky donde Reinaldo canta 鈥渘i tu yoga ni mi droga/ me pueden ayudar/ las voces en mi cabeza/ no paran de crecer鈥, la banda transiciona hacia un puente lento donde la guitarra podr铆a ser Josh Homme de invitado.

David Moreno, el bajista de la banda, camina conmigo de regreso a casa. Cuando no est谩 haciendo riffs gruesos como en Pesado y oscuro o 101 fantasmas, da clases de historia y lee libros fant谩sticos. Antes de separarnos, conversamos sobre George RR Martin y la librer铆a Gigamesh en el tri谩ngulo friki de Barcelona. Nos despedimos cerca de la iglesia Lesseps, donde una ligera e inesperada llovizna empieza a caer.

Veo a David alejarse entre el asfalto brillante, las luces de la ciudad como ara帽azos reflejados en charcos de agua reci茅n formados. Rec Syndrome seguir谩 ensayando, tocando, preparando discos. Es una verdadera banda de rock, que tiene la m煤sica como 煤nica raison d鈥櫭猼re.

Escucharlos es una bocanada de esperanza: a pesar de Spotify, a pesar de las disqueras y sus contratos basura, la pandemia y el cierre de conciertos, el rock sobrevivir谩. He pasado dos noches con los muchachos y a煤n no s茅 qu茅 significa Rec Syndrome, pero de algo estoy seguro: no significa rock blando tocado a bajo volumen.