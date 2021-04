Redes sociales cancelan a unos "influencers" por esta acción atroz (video e imágenes)

El portal La Sopa informa que el actor colombiano Mauricio Henao difundió este martes a través de sus historias en Instagram, una serie de videos donde se observan a turistas tomándose fotos con animales marinos recién muertos, específicamente tiburones.

Henao no señala el sitio exacto donde se realiza este atroz acto. Sin embargo, se presume que pudiese ser en Florida, o en otra localidad de los Estados Unidos.

“Esta es la cultura de gente ignorante”, enfatizó mientras rechaza el hecho.

El colombiano aprovechó la oportunidad para reprochar a los padres y representantes que pretenden que sus hijos se tomen este tipo de fotografías, como si fuese una “atracción turística”.

“Si ustedes creen que duele ver eso en video, tienen que verlo de frente… porque hay niños de siete u ocho años que quieren que le tomen la foto con el tiburón muerto”, sentenció.

Denuncian a "influencers"

La denuncia del actor Mauricio Henao llega tras una polémica desatada en redes sociales, donde se han reportado a “influencers” que matan tiburones con pistolas y se toman fotos para subirlas en su perfil, específicamente de Instagram.

Se trata de Kaylee Crisp quien cuenta con más de 21 mil seguidores y recientemente ha posteado una serie de imágenes, donde se le observa alzando a tiburones recién muertos con una “gran sonrisa”.

Los comentarios contra Crisp no han parado, y muchas usuarios de esta plataforma han pedido que reporten su perfil: “Mala persona”; “Yo ya la he reportado, pero Instagram dice que no infringe sus normas ¿Qué tal?”; “Vamos a darle en la madre a su página pues”; "Es que esa gente no tiene corazón”.

Fuente: lasopa