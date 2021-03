¿Regresará Michael Keaton a su papel de Batman en la serie The Flash?

Michael Keaton informó que su participación en The Flash como Batman depende de la pandemia.

Asimismo, acotó que el documento del proyecto está en algún lugar de su iPad que aún no ha tenido tiempo de revisar, ya que está más pendiente del coronavirus en Reino Unido.

Sus declaraciones la ofreció al medio Deadline, en donde recalcó no estar seguro de su regreso.

"Tengo muchas cosas en marcha ahora mismo. Estoy muy metido en el trabajo. No sé por qué, pero lo estoy y sí, en algún lugar de mi iPad hay un documento con todo el asunto de Flash que aún no he tenido tiempo. Los llamé y dije: 'Tengo que ser honesto con vosotros. No puedo mirar nada ahora mismo. Estoy tan metido en esto que estoy haciendo'. Realmente no lo sé. Tengo que mirar el último borrador. Para serte sincero, ¿sabes lo que más me preocupa de todo este asunto? El COVID-19”, admitió Keaton.

Con información de AS