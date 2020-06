Los fans de la super famosa serie Friends se indignaron por los resultados de una encuesta que preguntó cuál es el mejor personaje de la sitcom que finalizó en 2004.

La cuenta de Twitter Friends Scene, dedicada a publicar contenidos referentes a la serie fue la que lanzó la encuesta en cuestión. Con información de La Sopa.

Contra todo pronóstico el mejor personaje resultó siendo Ross Geller (David Schwimmer) lo que generó sorpresa y hasta indignación pues muchos no lo consideran el mejor.

De hecho el gran favorito era el personaje Chandler Bing (Matthew Perry), el bromista del grupo y quien terminó casado con Mónica Geller (Courteney Cox).

thank you all! there were more than 45,000 votes in just two days.

what next top do you want? pic.twitter.com/h1wGm9h4q9

— friends scenes (@scenesofriends) June 15, 2020