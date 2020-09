Recientemente Maite Delgado en su programa transmitido en la plataforma Youtube, entrevistó a varias personalidades, entre ellas la polémica María Conchita Alonso. La actriz y exreina venezolana dio detalles de su carrera artística, su conexión con su país natal y hasta lo más íntimo de su vida sexual.

“Llevo 3 años sin nada de nada pero es una situación temporal, quiero conocer a alguien, verme en los ojos de otra persona, que me acaricie, que me pase la mano. Nada de chiqui chiqui todavía”, indicó la cantante en el programa MaiteTV.

Maria Conchita Alonso expresó que sacrificó muchas cosas con el objetivo de rescartar a Venezuela, y eso último, la desgastó muchísimo. Actualmente, está en busca de su media naranja y vivir el sueño que no ha cumplido hasta el momento.

Asimismo, confesó sus gustos a la hora de escoger a su pareja idea, entre los diferentes estereotipos, prefiere aquellos hombres con cuadritos, educados, cómico, con estabilidad, aventuro y mucho más.

“No me he arrepentido de no haberme casado. Ya me hubiera divorciado 5 veces. Mi mamá me enseñó a no depender de nadie, me decía, no te hace falta un hombre para que te mantenga”, comentó Alonso en la conversación con Maite Delgado.

También recordó que en su alocada juventud estuvo con sus diferentes parejas conviviendo sin haberse casado con ninguno. “Probé lo que tenía que probar (…) puse de moda el término marinovio, cuando vivía con (Fernando) Kubala”, aseveró.

Pero, el tiempo ha pasado y no ha tenido actividad sexual en los últimos tres años, lo más emocionante fue un beso que se dio con otro actor durante la grabación de una película.