#blacklivesmatter -No metas tus manos en tus bolsillos(para que no piensen que te has robado algo otra es una pistola) -No te pongas la sudadera sobre la cabeza. - no salgas sin camisa -no toques nada en la tienda a menos que lo vayas a comprar -nunca salgas de la tienda sin haber pedido un recibo, aunque lo único que compres sea una caja de goma de mascar. -nunca salgas de tu casa sin ID -No manejes tu auto usando una camiseta sin mangas. -Cuando te detenga un policía, mantén tus manos en el volante y pide permiso para buscar tu licencia y registro vehicular. -nunca mires a una mujer blanca. (Para que no se sienta amenazada.) ESO ESTO ES VIDA. ✊🏽✊🏻✊🏼✊🏾✊🏿