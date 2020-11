Ricky Martin regresa a la actuación de esta forma (+video)

Fuente: Revista Ronda

El cantante Ricky Martin formará parte de una nueva producción de Netflix, Jingle Jangle: A Christmas Journey, un proyecto que se espera estrenar el próximo 13 de noviembre.

El puertorriqueño expresó en Twitter la alegría que siente, tras estar en el elenco de la cinta navideña: “Es un honor formar parte de esta increíble producción”.

Por ahora, el único detalle que se conoce de su futuro papel, es que interpretará a un villano llamado Don Juan Diego. Asimismo, el resto de los actores que estarán en la producción son: Keegan-Michael Key, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, Forest Whitaker y Madalen Mills, estos dos últimos protagonistas de la trama.

Jingle Jangle: A Christmas Journey, está escrita por el dramaturgo estadounidense David E. Talbert. Además, las canciones en la película son tema originales de John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan y el tema This Day, cantadas por Usher y Kiana Ledé.

Cabe destacar, que aunque Ricky Martin es bien reconocido en la industria musical y en su larga trayectoria ha recibido dos Grammy y demás galardones, recientemente el famoso recibió una nominación en los Premios Emmy, por personificar al diseñador de moda Antonio D’Amico, en la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

