La familia Montaner está de fiesta con la siguiente unión de uno de los hijos del cantante argentino venezolano Ricardo Montaner. Asimismo, Ricky Montaner y su novia, la modelo Stefania Roitman confirmaron su compromiso en las redes sociales.

El también cantante e hijo del cantautor Ricky, compartió una fotografía donde está con su futura esposa y con testigo a la vista, su perro Mao, el cual ambos adoptaron. En la descripción de la imagen indicó "dijo que si...".

En cambio, Stefania Roitman hizo lo mismo pero en su perfil de Instagram, donde describió su afirmativa respuesta, acompañada de una foto donde está sonriente y siendo abrazada por su fabulosa pareja.

La feliz pareja está radicada actualmente en la ciudad de Miami, donde vive la familia Montaner. Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, la modelo fue atrapada por la tormenta y decidió pasar la cuarentena con su futuro esposo. Por los momentos no hay planes de retornar a Argentina, aunque tienen 10 meses, ya están pensando en los planes para su boda.

Entre los miles de comentarios positivos y de felicitaciones, uno de los más destacados es el del artista Ricardo Montaner, que expresó su agrado y orgullo por tener una nuera más en su seno familiar.

“Me haces muy feliz haciendo feliz a mi hijo. Te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios”, comentó Montaner padre.

En ese sentido, Eva Luna está muy emocionada de tener una hermanita en la familia. Otras celebridades como Oriana Sabatini, Danna Paola, Sebastián Yatra, Lizardo Ponce también expresaron sus felicitaciones a la feliz pareja.

Ricky Montaner y Stefania Roitman se conocieron el pasado, en el mes de octubre, el joven artista reaacionó a una de sus historias en la red social de la camarita, dando inicio a todo el proceso de amor entre los dos.

"Me contestó al toque, pero no me daba mucha bola, yo insistí. La invité a un concierto nuestro, una vez, pero súper casual todo, ella siempre una mujer súper respetuosa marcando su distancia. Cuando nos conocimos no pasó nada, pero yo sabía que había cierta química sin decirlo", expresó.

Ricky y Camilo juntos

En días pasados, Evaluna Montaner grabó a su hermano y su esposo Camilo en un video de Tik Tok que compartió en su Instagram, donde las celebridades bailaron juntos y se dieron unos "lepes" simulados. El audiovisual recibió muchos comentarios de felicitaciones de los miles de seguidores que tiene el trio en la red social.