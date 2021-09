Roberto Manrique: Lo que dijo sobre reacciones tras declararse gay +VIDEO

A pocos días de compartir públicamente su orientación sexual, el actor Roberto Manrique envió un emotivo mensaje a sus fanáticos.

Con un nuevo video publicado en sus redes sociales, la estrella de Sin senos no hay paraíso se mostró sorprendido por "la increíble muestra de aceptación".

"Solo un breve mensaje para agradecerles por tanto amor, de verdad no me esperaba tanto; ha sido una muestra que me llena el alma y me tiene muy feliz", mencionó.

Manrique hizo mención especial a los internautas de Brasil los cuales al parecer se han sumado recientemente a su "familia digital".

ROBERTO MANRIQUE RECIBE APOYO

El intérprete ecuatoriano decidió dar un paso importante en su vida profesional y confesó que mantiene una relación con un hombre.

"Tengo un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo en una relación increíble. No se imaginan cómo hemos crecido, nos hemos impulsado. Es un ser increíble que ha estado para mí, que ha sido mi apoyo a distancia", señaló entonces.

Su declaración recibió múltiples muestras de solidaridad y admiración por parte de famosos y fanáticos, incluyendo sus colegas en la novela de Telemundo.

La primera en manifestarse fue la actriz Carmen Villalobos, su pareja en el dramático: "Te amo con toda mi alma. Amé cada palabra que dijiste mi Robert. Eres el ser con más luz que he conocido en toda mi vida".

Asimismo, el testimonio de Villalobos fue compartido por Juan Pablo Llano, quien dedicó unas emotivas palabras al intérprete.

"Hermano, siempre te he admirado por ese hermoso ser humano que eres", escribió el artista colombiano. Finalmente, su compatriota Joselyn Gallardo, quien también formó parte de Sin Senos No Hay Paraíso se mostró muy contenta con el testimonio de Manrique. LEA TAMBIÉN: "TENGO UN NOVIO HERMOSO", PROTAGONISTA DE TELEMUNDO SE DECLARÓ GAY +VIDEO "Tú simplemente eres maravilloso. Te adoro mi Rober", comentó. Por el momento, Roberto Manrique no divulgó la identidad de su pareja, no obstante, resaltó que es activista y le ha apoyado en gran parte de su carrera. https://www.caraotadigital.net/wp-content/uploads/2021/09/robertomanrique13_241075979_998699630894787_5886964214699704700_n.mp4