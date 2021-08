Rock and roll de luto: Murió Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones

El rock está de luto: Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, falleció este 24 de agosto a los 80 años.

Así lo reveló su publicista Bernard Doherty en un comunicado. Se desconocen las causas de su deceso.

"Falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy mismo, rodeado de su familia", añadió. El músico británico se había sometido a una operación recientemente.

La información fue confirmada por los Stones a comienzos de agosto, quienes indicaron que Watts se tomaría una licencia para "recuperarse de un procedimiento médico".

LOS ROLLING STONES SE DESPIDEN

El baterista fue despedido por sus compañeros en redes sociales. Por medio de un comunicado, la banda de rock lo recordó como un "esposo, padre y abuelo muy querido", así como uno de los mejores artistas de su generación.

Asimismo, instaron a sus fanáticos a respetar la privacidad de los parientes de Charlie en este complicado momento de su vida.

"Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos", comentaron.

La noticia sacudió a la industria musical, en especial tras las declaraciones recientes del artista. Watts bromeó entonces: "Por una vez, no he llegado a tiempo", y añadió: "Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo".

¿QUIÉN FUE CHARLIE WATTS?

Nació el 2 de junio de 1941 en el University College Hospital de Londres, Reino Unido. Previo al rock and roll, Charlie se vio interesado por el jazz, género que le impulsó a tocar la batería desde los 13 años.

Después de culminar la secundaria, Watts trabajó como diseñador gráfico y tocó la batería con agrupaciones locales en bares y cafeterías.

Su gran oportunidad con los Rolling Stones ocurrió en 1962, tras conocer a Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger y Keith Richards, quienes frecuentaban los clubes de rhythm and blues de Londres.

No obstante, se unió oficialmente a la banda un año después, en reemplazo del entonces baterista Tony Champan.

La banda esperaba próximamente el retorno de Watts a los escenarios. Los músicos celebrarían su 60 aniversario en 2022, con su primer álbum inédito, tras 17 años de éxitos.