A través de su cuenta en Instagram, la entrenadora de Fitness, Sascha Barboza, conocida como Sascha Fitness, dejó un anuncio que ha sorprendido y alegrado a sus muchos seguidores y admiradores.

En su posteo, la marabina anunció que por tercera ocasión se encuentra en la dulce espera.

«Estamos muy felices y emocionados. Las niñas ni les cuento», escribió.

Sascha del mismo modo dijo que normalmente otras personas esperan hayan transcurrido las primeras 12 semanas de gestación para hacer el anuncio, sin embargo ella prefirió adelantarlo pues este sábado, cumple nueve semanas de embarazo.

Indicó que tanto ella como su familia, lo pensaron mucho para decirlo, y que al final pensaron «por qué no».

Como dijimos, este es el tercer embarazo de la hermosa trainner, por lo que basada en sus experiencias previas explicó que, en su opinión, durante el primer trimestre, se experimentan los síntomas «más rudos, donde hay más miedo, ansiedad y malestar».

Señaló también que este «ha sido el embarazo que más duro» que le «ha pegado», motivado a que ha tenido muchas náuseas:

«Todo me da asco, por eso no he podido seguir cocinando, los olores me vuelven loca, sueño, flojera, vómito, y yo no sé fingir, por eso cuando hay algo tan grande me escondo y me desaparezco». Dijo.

Finalmente, con su publicación quizo compartir sus ansiedades y miedos por tratarse precisamente del primer trimestre:

«Creo que la mayoría nos sentimos así sobre todo nuevo después de una pérdida, así que todas sus buenas vibras (…) comienza una nueva etapa, estoy muy contenta, nerviosa, emocionada, soy ahorita una bola de emociones prácticamente». Agregó.

En su posteo, se aprecia un video grabado durante la realización de un ecosonograma, donde el médico tratante destacó que hasta ahora, el embarazo marcha en perfectas condiciones. Igualmente subió otro en el que una de sus hijas besa emocionada la barriga de su madre.

Por otra parte, este viernes la regetonera Natti Natasha también sorprendió a sus fans y al mundo de la música urbana al anunciar que espera la visita de la cigüeña.

La dominicana precisó que se encuentra en el sexto mes de su embarazo, anuncio que realizó poco después de recibir el premio por la mejor canción del año en la gala de Lo Nuestro 2021, celebrada el jueves en Miami.

“Una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras”, destacó.